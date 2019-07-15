В театре юного зрителя во Владикавказе впервые за 80 лет проведут капитальный ремонт

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 июля. /ТАСС/. Капитальный ремонт в единственном в Северной Осетии театре юного зрителя "Саби" (в переводе с осетинского - "ребенок"), который находится во Владикавказе, пройдет в 2020 году по нацпроекту "Культура". Как сообщил на совещании в правительстве республики министр культуры региона Эльбрус Кубалов, на это выделены средства из федерального бюджета в сумме 32 млн рублей.

С 1940 года ТЮЗ располагается в одном из старейших зданий республики, с тех пор его ни разу капитально не ремонтировали.

"В 2020 году планируется капитальный ремонт государственного театра "Саби". Выделены средства из федерального бюджета в размере 32 млн рублей в рамках напроцекта "Культура", - сказал министр.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе театра, в 2020 году планируется полностью обновить кровлю, провести ремонт второго этажа здания. Будет также благоустраиваться двор, заменяться электропровода. "Частичный ремонт уже проходил ранее, но такой масштабной реконструкции не было ранее никогда, будем менять все до проводки", - пояснили в пресс-службе.

Театр юного зрителя в столице Северной Осетии открылся 25 июня 1940 года. Коллектив был укомплектован артистами Русского драмтеатра и участниками кружков самодеятельности, а сам театр расположился в помещении Дворца пионеров. Нынешнее здание ТЮЗ находится в дореволюционном здании бывшего Дворянского собрания. Коллектив театра проводит гастроли по всей России и благотворительные мероприятия для детей военнослужащих, погибших в горячих точках, а также для детских домов, больниц, интернатов.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 г." Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию из бюджета в 2019-2024 гг. планируется выделить 113,5 млрд рублей.