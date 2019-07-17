Кубань намерена к 2024 году увеличить экспорт масложировой продукции до $374 млн

КРАСНОДАР, 17 июля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края намерены увеличить объем экспорта масложировой продукции в три раза - до $374 млн в 2024 году, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"В рамках нацпроекта ["Международная кооперация и экспорт"] к 2024 году нам предстоит увеличить экспорт масложировой продукции в три раза - до $374 млн. Чтобы выйти на такой показатель, мы будем наращивать объемы производства подсолнечника, сои и рапса", - сказал Кондратьев.

Он добавил, что кубанская масложировая и мукомольно-крупяная продукция востребована в Азербайджане, Армении, Китае, Индии, Турции и странах Средней Азии. "За год на 17% выросли поставки за рубеж растительных масел и других продуктов переработки масличных культур. Всего мы отправили товаров на $110,5 млн", - добавил губернатор.

Как сообщалось ранее, экспорт продукции агропромышленного комплекса Кубани к 2024 году планируют увеличить до $3,8 млрд. Среди приоритетов по поставкам за рубеж - масложировая, мукомольно-крупяная и крахмало-паточная продукция. Отмечалось, что загруженность масложировых заводов в регионе сейчас составляет 55%.

Нацпроект ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году на 85% - до $250 млрд. До 2024 года требуется финансирование в размере почти 1 трлн рублей. Состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта".