Беглов: общественное пространство у Ивановского карьера в Петербурге откроется в сентябре

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 июля. /ТАСС/. Общественное пространство на территории 10 га откроется в сентябре у Ивановского карьера, крупнейшего водоема с тремя островами в Невском районе Петербурга. Об этом в среду сообщил журналистам врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов после осмотра проводимых работ.

"Был заброшенный карьер, сегодня ведут масштабные работы. Это - наша программа, не только украшать город в центре, но и в других районах должны быть свои общественные пространства. Большая территория - 10 га почти - к сентябрю здесь будут полностью закончены работы, будут детские и спортивные площадки, ряд других общественных зон, самое главное - нужно почистить акваторию полностью, создать все условия для птиц, которые здесь уже поселились", - сказал Беглов.

Как уточнил председатель городского комитета по благоустройству Владимир Рублевский, работы ведутся в рамках проекта "Формирование комфортной городской среды", их стоимость - 246 млн рублей. Он также добавил, что общественное пространство создано по индивидуальному проекту с учетом пожеланий местных жителей.

В пространство войдут функциональные зоны, призванные обеспечить разноплановый отдых, акцент будет сделан на водное пространство: по периметру карьера будут обустроены обзорные площадки у воды. Территорию вдоль Белевского проспекта оборудуют беговой и велосипедной дорожкой, появится скейт-парк, амфитеатр со сценой и навесом. Также планируется высадка 5 тыс. кустарников, 578 лиственных деревьев и 82 хвойных.

Ивановский карьер находится между Белевским проспектом и улицей Седова, он был образован на территории Фарфоровской колонии для нужд Императорского фарфорового завода, сначала в нем добывали песок, позже - почву для насыпи железной дороги. По достижении карьером водоносного слоя на глубине около 25 метров пробилось более 20 родников. В результате карьер заполнился ключевой водой, в 1970 году там установили водопроводную систему, и он стал снабжать питьевой водой жителей Невского и Фрунзенского районов.

Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды" входит в национальный проект "Жилье и городская среда", который рассчитан до 2024 года. Также нацпроект включает проекты: "Ипотека", "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.