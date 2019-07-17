Росатом получил полномочия по управлению единой системой обращения с опасными отходами

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в среду в третьем чтении закон о наделении Росатома полномочиями по созданию и управлению единой системой обращения с отходами I-II классов опасности, сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

"В соответствии с принятыми нормами госкорпорация "Росатом" наделяется полномочиями по организации и управлению системой с четкими правилами государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обращения с отходами I и II классов опасности, а также осуществляет подготовку предложения по определению федерального оператора. Параллельно решает задачу по обезвреживанию опасных отходов: готовит необходимую инфраструктуру для обезвреживания опасных отходов, отвечающих принципам наилучших доступных технологий с учетом международного опыта", - говорится в сообщении.

По словам главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, в РФ ежегодно образуется 400 тыс. тонн отходов I-II классов опасности. Из них только 1,5% обезвреживают и утилизируют операторы, имеющими необходимые лицензии. К отходам I категории относят те, ущерб от которых для природы невосполним. Ко II классу причисляют отходы, ущерб от которых восполняется не менее 30-40 лет.

"Объекты по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению таких отходов, отвечающие принципам наилучших доступных технологий, отсутствуют, учет не ведется. Бессистемное хранение и бесконтрольное захоронение таких отходов без обработки крайне опасно. Ситуацию изменим и будем полностью контролировать и управлять такими отходами. Появятся современные центры обезвреживания и переработки, сформируется единая государственная система обращения с опасными отходами", - цитирует министра пресс-служба.

Единая система

Принцип свободного рынка, который ранее применялся к этой сфере, показал свою несостоятельность, следует из сообщения пресс-службы, и привел к дефициту мощностей по обращению с опасными отходами. Теперь цены на услуги по вывозу, обезвреживанию и захоронению отходов I-II классов будут регулироваться государством.

Росатом будет управлять системой обращения с отходами, заниматься обезвреживанием, готовить необходимую инфраструктуру, а также выдвигать предложения по выбору федерального оператора в этой области. Все индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые имеют лицензии на обращение с отходами I и II классов опасности, должны будут войти в новую федеральную схему.

По словам председателя союза экологов Башкортостана Александра Веселова, рынок обращения с опасными отходами сейчас находится "в тени". "Это рынок коррупционный. Очень много злоупотреблений, масса отходов опасных либо закапывается, либо увозится на свалки бытовых отходов. И в результате мы увеличиваем фоновые загрязнения окружающей среды по всем природным сферам, особенно в промышленно развитых регионах. Процветает и криминальный бизнес по обращению с опасными отходами. <…> Государство должно и регулировать с помощью законов, и контролировать эту сферу, частному бизнесу категорически нельзя перепоручать такие вещи", - сказал он в беседе с ТАСС.

Президент Российского Зеленого Креста, академик Российской академии естественных наук Сергей Барановский отметил, что инфраструктура для переработки отходов требует серьезного обновления. "Есть возможность использовать то, что уже есть - бывшие заводы по уничтожению химического оружия. В сегодняшнем виде, конечно, их использовать невозможно, надо серьезно дорабатывать, перестраивать, вкладываться в это", - уточнил он ТАСС.

Вопрос опасных отходов в нацпроекте

Согласно нацпроекту "Экология", общий объем финансирования этого направления до 2024 года составит 36,4 млрд рублей, из них 17,7 млрд рублей предоставит федеральный бюджет и 18,6 млрд - внебюджетные источники.

Нацпроектом также заявлено создание семи комплексов обезвреживания отходов I и II классов опасности, в том числе на базе четырех существующих объектов: Камбарка в Удмуртии, Марадыковский в Кировской области, Щучье в Курганской области, Горный в Саратовской области.