Около 5 тыс. гектаров леса высадят в Нижегородской области до конца года

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 июля. /ТАСС/. Около 5 тыс. гектаров леса высадят в Нижегородской области до конца 2019 года, сообщил в среду ТАСС губернатор региона Глеб Никитин.

"Леса занимают больше половины территории Нижегородской области, от состояния зеленых легких нашего региона во многом зависит экологическое благополучие области, а значит и здоровье нижегородцев. В 2019 году в Нижегородской области планируется высадить около 5 тыс. га нового леса", - сказал Никитин.

Глава региона также отметил, что в рамках национального проекта "Экология" нижегородские лесники получили почти 100 единиц техники.

Лесничества, лесхозы и пожарно-химические станции Нижегородской области получили лесопатрульные автомобили, лесохозяйственную технику, которая будет задействована в лесовосстановительных работах, а также механизированные лесопосадочные машины.

"Каждая такая машина за смену может справиться с посадкой леса на площади в 5 гектаров. Для сравнения, чтобы выполнить ту же работу вручную, потребуется 20 человек. Кроме того, приживаемость саженцев при механизированной посадке намного выше. Уже этой осенью новые машины приступят к работе в нижегородских лесах", - уточнил Никитин.

В пресс-службе главы региона ТАСС напомнили, что в 2018 году губернатор Нижегородской области принял решение выделить около 130 млн рублей на покупку новой автотехники для лесной службы региона.

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).