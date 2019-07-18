Безопасные и качественные дороги в Якутии требуют учета условий вечной мерзлоты

ЯКУТСК, 18 июля. /ТАСС/. При реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" в Якутии и других арктических регионах необходимо учитывать специфику вечной мерзлоты и интенсивного развития термокарстовых явлений. Такое мнение высказал ТАСС в четверг председатель Госсобрания (Ил Тумэн) Якутии Петр Гоголев.

"В Якутии доля дорог с твердым покрытием в общей протяженности в 2,3 раза ниже, чем в среднем по стране, 69% автодорог - грунтовые и сезонные, 43% - автозимники и ледовые переправы, нормативным требованиям соответствуют 29,9%. Поэтому реализация проекта очень важна для Якутии. На сегодня работы по национальному проекту ведутся своевременно и под контролем главы региона. Сейчас на строительство, ремонт и реконструкцию региональных дорог по нацпроекту до 2024 года заложено свыше 35 млрд рублей. Это позволит привести в нормативное состояние порядка 40% региональных трасс", - сказал Гоголев, отметив, что соответствующие рекомендации направлены правительству РФ.

В то же время, по словам спикера парламента, необходимо не только своевременное финансирование работ, но и учет на федеральном уровне условий функционирования дорожного хозяйства в условиях вечной мерзлоты. По его словам, сейчас в ремонте дорожного полотна в Якутии активно используются новые и наилучшие технологии. В частности, применяют холодный ресайклинг - использование химических добавок к вяжущим веществам, что позволяет производить работы до пяти раз быстрее по сравнению с традиционными методами стабилизации грунтов. "Используются биоматы [биологически-активная самовоспроизводящаяся система укрепления грунта путем создания гарантированного растительного слоя - здесь и далее], стабилизирующие геооболочки (для армирования слоев грунта), в том числе на региональных автодорогах "Нам", "Умнас", - добавил Гоголев.

В частности, по мнению Гоголева, необходимо учитывать "такие прагматические вещи, как требование геокриологического мониторинга грунтов на определенных участках". "Следить за грунтами не так уж и сложно", - считает спикер парламента.

Он добавил, что кроме финансового обеспечения проекта, рисками для регионов являются отсутствие законодательно закрепленного определения понятия "городской агломерации", что затрудняет комплексное решение транспортных проблем городских агломераций, отсутствие производственной базы, значительный износ основных средств и производственной базы служб дорожного хозяйства. "Нужно предусмотреть комплекс мер по развитию региональных производственных баз по выпуску асфальтобетона, цементного бетона, включая механизмы лизинга оборудования", - отметил собеседник агентства.

О нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки.

Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.