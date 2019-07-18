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Почти 40 единиц техники получили лесничества Забайкалья для борьбы с пожарами

В их число вошли автомобили УАЗ, автоцистерны ГАЗ-33081, тягачи "Урал" и тракторы навесным оборудованием

ЧИТА, 18 июля. /ТАСС/. Власти Забайкальского края закупили 39 единиц лесопатрульной, лесопожарной и лесовосстановительной техники в рамках проекта "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология", сообщает в четверг пресс-служба краевого правительства.

"На оснащение подведомственных учреждений министерства природных ресурсов Забайкальского края дополнительно поступило: 12 автомобилей УАЗ, 14 автоцистерн марки ГАЗ-33081, три тягача марки "Урал" и 10 тракторов с навесным оборудованием", - говорится в сообщении.

Ранее власти Забайкальского края закупили 23 автомобиля ГАЗ и УАЗ для лесопожарных служб региона.

Нацпроект "Экология" рассчитан на 2019-2024 годы и включает 11 федеральных проектов, в том числе "Сохранение лесов". На реализацию нацпроекта планируется направить более 4 трлн рублей.

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