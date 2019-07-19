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Совфед поможет увеличить федеральное финансирование нацпроектов в Астрахани

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что на 2019 год в регионе по всем нацпроектам запланировано около 10 млрд рублей

АСТРАХАНЬ, 19 июля. /ТАСС/. Совет Федерации готов помочь Астраханской области увеличить объем федерального финансирования на реализацию национальных проектов, сообщила в пятницу председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко в Астрахани в ходе совещания по вопросам социально-экономического развития региона.

"Только 60-70% [средств на реализацию нацпроектов] - федеральные средства, остальные региональные <...> Вы имели полное право на 95% федеральных средств. Надо первым делом разобраться со структурой финансирования нацпроектов, разобраться, почему область в таком "обиженном" состоянии в сравнении с другими регионами и поправить ситуацию, мы поможем. Давайте увеличим объемы федерального финансирования, выправим эту ситуацию", - сказала Матвиенко.

По ее словам, на 2019 год в Астраханской области по всем национальным проектам запланировано около 10 млрд рублей, увеличение федерального финансирования может произойти в следующем году при наличии у региона необходимой проектно-сметной документации, прошедшей экспертизу.

"Нацпроекты - ключевая вещь, реализация которых позволит качественно улучшить жизнь людей. Не в следующем году, а уже в этом году люди должны почувствовать по целому ряду направлений улучшение жизни", - добавила председатель Совета Федерации.

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Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссияАстраханская область
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