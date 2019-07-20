Глава Минобрнауки намерен оценить результаты целевого приема в аспирантуру

СКОЛКОВО, 20 июля. /ТАСС/. Министр науки и высшего образования Михаил Котюков намерен проанализировать работу вузов и научных институтов по привлечению выпускников магистерских программ в аспирантуру, а аспирантов - в исследовательскую деятельность в составе научных команд с помощью целевых наборов в 2019 году. Об этом он заявил в субботу на встрече с командами ректоров российских вузов, участвующих в образовательном интенсиве "Остров 10-22" в Сколковском институте науки и технологий.

Постановление правительства "О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования" вступило в силу 21 марта. Этим документом были установлены особенности приема на целевое обучение по программам высшего образования. Так, прием будет проводиться по отдельному конкурсу в рамках установленной квоты, список специальностей и направлений подготовки определяется правительством. При этом образовательные учреждения могут с согласия правительства перераспределять квоту между подведомственными организациями.

"Прием в аспирантуру 2019 года должен быть максимально целевым <...> Мы поставили планку в 60-70% целевого приема в аспирантуру, ровно имея в виду то, что у нас задача по нацпроектам - нарастить количество исследователей. В сентябре-октябре спрошу у всех, сколько целевых договоров на аспирантуру ректоры подготовили и заключили. То же самое в научных организациях будет сделано, ровно та же задача у них", - сказал Котюков, призвав участников встречи, представляющих вузы, обратить на внимание на эти показатели.

Согласно задачам нацпроекта "Наука", разработанного в соответствии с майским указом президента РФ, к 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих научно-технических стран по приоритетным направлениям и подняться с 11-го на пятое место по числу научных статей в международных изданиях и базах данных. Доля ученых до 39 лет среди российских исследователей должна достичь 50%.

"Остров 10-22"

Образовательный интенсив "Остров 10-22", работа которого стартовала 10 июля в Сколтехе, организован Министерством науки и высшего образования, Агентством стратегических инициатив, фондом "Сколково", РВК, Университетом "20.35", организацией "Цифровая экономика" и Платформой НТИ.

Цель интенсива - активное вовлечение российских вузов в процессы трансформации системы образования, обеспечивающих технологический прорыв. Ожидается, что в работе лабораторий и факультетов интенсива примут участие более 1,5 тыс. человек, среди которых будут представители 100 университетов, предприниматели, ученые и управленцы из 72 регионов РФ.