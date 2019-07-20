Проект рекультивации хвостохранилища Тырныаузского ГОК включен в нацпроект

НАЛЬЧИК, 20 июля. /ТАСС/. Работы по рекультивации хвостохранилища (хранилище отходов горно-обогатительного производства), образовавшегося в результате прошлой хозяйственной деятельности Тырныаузского ГОК - объекта первого класса опасности, включены в нацпроект "Экология". Об этом сообщил ТАСС глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин.

"Эти работы [по рекультивации] частично проведены. Мы включили их в программу "Чистая страна", доделывается проектно-сметная документация. Все будет реализовано, у меня сомнений нет", - сказал Кобылкин.

Ранее сообщалось, что проект рекультивации разработан и направлен на экспертизу для последующего включения в нацпроект "Экология".

В нацпроект "Экология" входят следующие подразделы: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).