Две нижегородские больницы получат более 43 млн рублей из бюджета России на дооснащение

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июля. /ТАСС/. Два медицинских учреждения в Нижегородской области получат более 43 млн рублей на дооснащение из федерального бюджета. Об этом в понедельник ТАСС сообщил губернатор области Глеб Никитин.

"Средства в размере более 43 млн рублей будут направлены в две крупнейшие клиники региона - больницу имени Семашко и больницу № 13 Нижнего Новгорода", - сказал Никитин.

Он отметил, что больница имени Семашко получит финансирование на закупку медицинских изделий для оснащения отделения медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы, а больница № 13 на оснащение отделения травматологии и ортопедии, операционного блока и отделения анестезиологии-реанимации. Средства будут выделены из резервного фонда правительства РФ.

"Это позволит решить ряд задач по реабилитации пациентов и их возвращению к нормальной жизни. Очень важно, что современное лечение смогут получать жители районов региона", - уточнил Никитин.

В пресс-службе главы Нижегородской области ТАСС напомнили, что в Нижегородской области планируется переоснастить 15 первичных сосудистых отделений и 2 региональных центра в рамках национального проекта "Здравоохранение".

Национальный проект "Здравоохранение" является развитием одноименного приоритетного нацпроекта, стартовавшего в 2016 году. Всего в него включены восемь подразделов - федеральных проектов. Паспорт нацпроекта был утвержден 3 сентября 2018 года президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, реализация началась 1 января 2019 года.