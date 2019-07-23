Путин поручил оказать адресную помощь семьям для покупки рабочих тетрадей школьникам

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не исключил, что школьники будут меньше использовать рабочие тетради из-за внедрения цифровых технологий.

В перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля, от правительства РФ требуется "рассмотреть вопрос о сокращении использования рабочих тетрадей в образовательном процессе, в том числе с учетом внедрения в образовательную программу современных цифровых технологий в рамках реализации федерального проекта "Цифровая образовательная среда", предусмотренного национальным проектом "Образование". При этом президент указал на необходимость "провести анализ уровня обеспеченности обучающихся по основным общеобразовательным программам учебными пособиями, рабочими тетрадями и при необходимости принять меры по оказанию адресной социальной помощи семьям, в которых имеются такие обучающиеся, не обеспеченные необходимыми учебными пособиями и рабочими тетрадями".

Доклад по этим вопросам Путин ждет до 1 ноября.

16 мая во время медиафорума Общероссийского народного фронта глава государства поддержал идею оказания адресной поддержки семей, которые испытывают финансовые сложности с подготовкой детей к школе, в том числе с покупкой рабочих тетрадей. В то же время Путин отметил, что учителя имеют право самостоятельно выбирать учебники и методические материалы для учеников. По его мнению, можно больше и эффективнее использовать электронные носители, которые заменят рабочие тетради.