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Медведев: исполнение средств бюджета на нацпроекты по итогам полугодия в целом приемлемо

При этом премьер-министр отметил, что при реализации нацпроектов надо работать эффективнее

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Из 1,7 трлн рублей, выделенных на нацпроекты, кассовое исполнение по итогам полугодия составляет около 661 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании президиума совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Из 1,7 трлн рублей, которые предусмотрены на текущий год, кассовое исполнение сейчас составляет приблизительно 661 млрд рублей, по данным на конец первой декады июля", - сказал он. "В целом это более или менее приемлемая ситуация, но проблемы остаются. И там, где они остаются, естественно, эту работу будет нужно ускорять", - указал Медведев.

По его словам, при реализации нацпроектов надо работать эффективнее и более активно.

Как заявил Медведев, от национальных проектов все ждут конкретных результатов в экономике и социальной сфере, а также развитии страны в целом. "При этом мы договаривались, что эффект будем оценивать не только по цифрам, хотя цифры конечно важны. Но не менее важно, чтобы реальные изменения видели сами люди", - подчеркнул премьер.

В новость были внесены изменения (15:09 мск) - добавлена информация по тексту.

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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