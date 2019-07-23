Медведев: исполнение средств бюджета на нацпроекты по итогам полугодия в целом приемлемо

МОСКВА, 23 июля. /ТАСС/. Из 1,7 трлн рублей, выделенных на нацпроекты, кассовое исполнение по итогам полугодия составляет около 661 млрд рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании президиума совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

"Из 1,7 трлн рублей, которые предусмотрены на текущий год, кассовое исполнение сейчас составляет приблизительно 661 млрд рублей, по данным на конец первой декады июля", - сказал он. "В целом это более или менее приемлемая ситуация, но проблемы остаются. И там, где они остаются, естественно, эту работу будет нужно ускорять", - указал Медведев.

По его словам, при реализации нацпроектов надо работать эффективнее и более активно.

Как заявил Медведев, от национальных проектов все ждут конкретных результатов в экономике и социальной сфере, а также развитии страны в целом. "При этом мы договаривались, что эффект будем оценивать не только по цифрам, хотя цифры конечно важны. Но не менее важно, чтобы реальные изменения видели сами люди", - подчеркнул премьер.

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