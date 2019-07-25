В России создадут Совет научно-образовательных центров мирового уровня

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев постановил образовать Совет научно-образовательных центров мирового уровня. Этим же документом, опубликованным на официальном портале правовой информации, утверждено положение о Совете.

Создание сети научно-образовательных центров мирового уровня является одной из задач нацпроекта "Наука", который ставит цель вывести Россию в 2024 году в пятерку ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Кроме того, согласно нацпроекту, должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.

В постановлении отмечается, что "Совет научно-образовательных центров мирового уровня является постоянно действующим межведомственным координационным органом, образованным для рассмотрения вопросов отбора и координации деятельности научно-образовательных центров мирового уровня в целях предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки центров на основе интеграции образовательных организаций высшего образования и научных организаций и их кооперации с организациями, действующими в реальном секторе экономики".

Состав Совета утверждается правительством РФ, члены Совета участвуют в его работе на безвозмездной основе.