Люди старшего поколения из всех районов Челябинска станцевали зумбу в центре города

ЧЕЛЯБИНСК, 25 июля. /ТАСС/. Акция "Танцуй, Россия! Танцуй, Челябинск!" в четверг объединила порядка 260 активных людей старшего поколения из всех районов города в рамках нацпроекта "Демография". Жители станцевали элементы зумбы - фитнес-программы на основе популярных латиноамериканских ритмов, передает корр. ТАСС.

Желающие поддержать всероссийскую акцию собрались на центральной площадке городского сада имени А. С. Пушкина. Разучить движения зумбы собравшимся помогали тренеры-хореографы детско-юношеской спортивной школы. По данным Министерства социальных отношений Челябинской области, всего собралось порядка 260 человек из всех районов города.

"Отличные ощущения! Мне 79 лет, я живу в Курчатовском районе города. Я люблю танцевать, танцую вместо зарядки. У нас в районе есть сквер, там можно было бы танцевать регулярно, если бы власти сделали там музыку для нас", - рассказала ТАСС участница акции Леонора Царева.

По словам тренера-хореографа Станислава Трембача, зумба - это прежде всего кардиотренировка. Она полезна для сердца, поднимает настроение, укрепляет мышцы рук и ног. "Для собравшихся заниматься зумбой оптимально три раза в неделю", - сказал он ТАСС.

В пресс-службе областного министерства социальной политики ТАСС пояснили, что акция проходила в рамках нацпроекта "Демография".

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".