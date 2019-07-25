Источник: цифровая экономика потребует принятия нового законодательства

МОСКВА, 25 июля. /ТАСС/. Развитие в РФ цифровой экономики требует принятия новых законов, что является сложной задачей из-за необходимости предварительного решения этических, социальных и технологических вопросов, заявил журналистам источник в аппарате правительства РФ.

"Цифровая экономика и все связанные с ней сюжеты как раз требуют нового регулирования, нового законодательства. И тут очень важно понять, от чего нам отталкиваться. Перед страной поставлена амбициозная задача по развитию инновационных технологий. Мы обозначили их как нацпроект "Цифровая экономика". Мы определили какие-то позиции, точки, на которые мы должны выйти. Но чтобы выйти на это, мы считаем, это все должно обрести форму закона, то есть закон должен подкрепить это движение", - сказал он.

По его словам, законотворчество в сфере современных технологий - "фантастически сложная задача".

"Как это все будет действовать, какое есть программное обеспечение, что может сделать эта машина, а что не может. И теперь мы говорим о том, как все это будет жить, как будет жить общество в этой сфере, и нам это надо взять и прописать словами закона. Это фантастически сложная задача. Мы ее начнем прописывать подо что? Под возможности современных технологий? Значит нам придется раз в полгода эти все нормы менять. Если мы будем прописывать под защиту интересов человека, то нам тоже, извиняюсь, придется серьезные вводить ограничители, которые будут уже препятствовать внедрению новых технологий в нашу повседневную жизнь", - отметил источник.

"Тут миллион вопросов. И этических, и психологических, и социальных, и так далее. Каждый из этих вопросов подлежит анализу и изучению. Потом надо из всего этого сложить некую конструкцию. И только потом, по большому счету, браться за то, чтобы изложить это языком закона и принять", - заключил он.