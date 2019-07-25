Здание ТЮЗа в Чебоксарах отремонтируют по нацпроекту "Культура"

ЧЕБОКСАРЫ, 25 июля. /ТАСС/. Здание Чувашского государственного театра юного зрителя имени Михаила Сеспеля отремонтируют в рамках национального проекта "Культура", сообщает в четверг пресс-служба республиканского правительства.

"В рамках федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура" на капитальный ремонт Чувашского государственного театра юного зрителя имени Михаила Сеспеля выделено 47 млн рублей", - говорится в сообщении.

В здании театра предстоит заменить инженерную инфраструктуру, переустроить помещения, сделать ремонт большого и малого залов. "В настоящее время завершен демонтаж в залах и помещениях первого этажа, начаты кровельные и фасадные работы. Основную часть работ планируется завершить к началу следующего театрального сезона", - уточнили в пресс-службе.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.