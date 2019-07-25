Власти Татарстана поэтапно внедрят систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами

КАЗАНЬ, 25 июля. /ТАСС/. Власти Татарстана планируют распространить систему долговременного ухода за пожилыми и инвалидами на территории региона в три этапа до 2021 года включительно. Об этом в четверг сообщает пресс-служба министерства труда, занятости и социальной защиты Татарстана.

Как уточнили в пресс-службе, республика стала одним из 12 пилотных регионов по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

"Внедрение системы долговременного ухода будет осуществляться в три этапа. В 2019 году - в Арском, Высокогорском, Зеленодольском, Кукморском, Нижнекамском, Рыбно-Слободском муниципальных районах, городе Набережные Челны. В 2020 году подключатся Альметьевский, Елабужский, Сабинский, Спасский, Тукаевский, Чистопольский муниципальные районы. В 2021 году - во всех 45 муниципальных образованиях республики", - говорится в сообщении.

В качестве пилотных выбрали районы, где работают учреждения соцобслуживания различных типов, в медицинских организациях которых трудоустроены обученные врачи-гериатры или специалисты, которые пройдут соответствующее обучение в 2019 году.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.

Федеральный проект "Старшее поколение" предполагает создание программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения; системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание как на дому, так и в стационарной и полустационарной форме; приведение организаций социального обслуживания в надлежащее состояние и ликвидацию в них очередей. Кроме того, проект включает в себя мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию предпенсионеров.