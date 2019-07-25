Пенсионеры приняли участие в танцевальном флешмобе в Ульяновске

ТАСС, 25 июля. Пенсионеры станцевали зумбу на бульваре в Ульяновске в рамках танцевального флешмоба старшего поколения, который в четверг прошел в 13 городах России, сообщила ТАСС директор департамента повышения качества жизни населения Ульяновской области Наталья Гурьева.

"В четверг представители серебряного возраста стали участниками танцевального флэшмоба "Танцуй Москва - танцуй Россия". Всего в танцах приняли участие более 450 жителей региона", - рассказала Гурьева.

Как передает корр. ТАСС, мероприятие прошло в центре Ульяновска - на бульваре в сквере Краеведческого музея. Специально к празднику на бульваре установили сцену с большим экраном и баннеры. На экране транслировались танцы, который в этот самый момент исполняли пенсионеры из Москвы. А жители столицы, в свою очередь, могли увидеть танцоров из других городов.

Все участники получили специальные голубые футболки - в цвет флага Ульяновской области. Перед началом флешмоба со сцены для пенсионеров разминку провели тренеры.

"Мне 64, я давно занимаюсь хоровым пением, танцую. Дети у меня работают, я на пенсии, но без дела не сижу. Танцы объединяют людей, повышают настроение, самочувствие. Очень рада что приняла участие в этом мероприятии", - рассказала ТАСС участница флешмоба Зоя Москалева.

"В нашем регионе давно ведется работа с пожилыми людьми, у нас создано 172 центра активного долголетия, где пенсионеры занимаются музыкой, творчеством, спортом. И масштабный танцевальный марафон стал настоящим праздником здорового образа жизни и активного долголетия, а ведь именно эти направления являются одними из ключевых при реализации национального проекта "Демография", - добавила Наталья Гурьева.

25 июля состоялся танцевальный флешмоб "ZUMBA GOLD" старшего поколения (55+)". В акции, старт которой дала Москва, приняли участие еще 12 российских городов: восемь (Ижевск, Архангельск, Тамбов, Майкоп, Владимир, Ульяновск, Курск, Воронеж) - в режиме телемоста и четыре (Волгоград, Мурманск, Сахалин, Благовещенск) в оффлайн-режиме.

Нацпроект "Демография"

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни".