В Петербурге аварийные жилые дома по нацпроекту расселят в 2021 году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 июля. /ТАСС/. Власти Петербурга планируют в 2021 году завершить расселение аварийных жилых домов, вошедших в национальный проект "Жилье и городская среда". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе жилищного комитета города.

"В рамках выполнения федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" входящего в национальный проект "Жилье и городская среда", предусматривается реализация мероприятий по расселению многоквартирных домов (МКД), признанных в установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. В настоящее время аварийные МКД расселены на 85%. Реализацию мероприятий по расселению всех аварийных МКД планируется завершить в 2021 году", - говорится в ответе комитета на запрос ТАСС.

В комитете подчеркнули, что сроки расселения всех аварийных домов, которые были признаны аварийными на 1 января 2017 года, перенесены с первого января 2020 года на 2021 год в связи с тем, что 15% жителей аварийных жилых домов не согласились с условиями предоставления нового жилья. "До 2021 года 15% жителей аварийных жилых домов планируется выплатить возмещение за новое жилое помещение, от которого они отказались", - отметил собеседник агентства.

Всего по состоянию на 1 января 2019 года не расселенными остаются 5 домов, жилой площадью 4777 кв. м, переселению подлежат 239 человек. В комитете пояснили, что федеральным проектом предусматривается расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым только до 1 января 2017 года.

Реализация национального проекта "Жилье и городская среда" рассчитана до 2024 года. Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей. Основной целевой показатель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.