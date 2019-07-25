Зумбу на танцевальном марафоне в Адыгее исполнили более 300 пенсионеров республики

МАЙКОП, 25 июля. /ТАСС/. Общероссийский танцевальный флешмоб, участником которого в рамках нацпроекта "Старшее поколение" в этом году стал Майкоп, объединил в четверг в столице Адыгеи более 300 жителей республики серебряного возраста, массово исполнивших танец "Зумба голд" на центральной площади города.

На участие в танцевальном флешмобе было заявлено порядка 250 человек, именно столько принимали участие в регулярных обучающих танцу тренировках, сообщила ТАСС руководитель отдела учреждений социального обслуживания населения министерства труда и социального развития республики Жанна Ципинова. Но, несмотря на начавшийся утром дождь, на площади Ленина в центре республиканской столицы собралось около 500 человек - более 300 исполнителей зумбы, а также болельщиков, пришедших поддержать исполнителей танца.

"Энергетика старшего поколения сегодня развеяла тучи над Майкопом, вопреки прогнозам синоптиков. И я как тренер верила в удачу, потому что интерес к флешмобу рос от репетиции к репетиции. И это не удивительно: наш южный Майкоп - город любителей танца, здесь множество танцевальных студий, и я уверена, что танцевальная фитнес программа, основанная на латиноамериканских и мировых ритмах для людей старшего возраста, получила здесь прописку", - сказала ТАСС тренер участников флешмоба, лицензированный инструктор программы "Зумба голд" Дарья Пищальникова.

По ее словам, некоторым потребовалось время для преодоления смущения танцевать в общественном месте, и этот флешмоб стал победой над своими страхами для людей почтенного возраста, большинству которых было за 65 лет. Как рассказала ТАСС одна из участниц танцевальной акции - майкопчанка Людмила Глекова, благодаря марафону она обрела множество единомышленников, с которыми теперь будет регулярно встречаться.

Специально к празднику на площади Ленина Майкопа установили сцену с большим экраном и баннеры. На экране транслировались танцы, который в этот самый момент исполняли участники акции из Москвы, а москвичи, в свою очередь, наблюдали танцоров из других городов. Танец в Майкопе был исполнен в футболках и кепках зеленого цвета с символикой республики, которые власти Адыгеи заказали специально для участников флешмоба, они были подарены пенсионерам на память. На организацию мероприятия в целом было направлено порядка 300 тыс. рублей, уточнили в Министерстве труда и социального развития региона.

25 июля состоялся танцевальный флешмоб "ZUMBA GOLD" старшего поколения (55+)". В акции, старт которой дала Москва, приняли участие еще 12 российских городов: восемь (Ижевск, Архангельск, Тамбов, Майкоп, Владимир, Ульяновск, Курск, Воронеж) - в режиме телемоста и четыре (Волгоград, Мурманск, Сахалин, Благовещенск) в оффлайн-режиме.

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