"Ведомости": кабмин утвердил методики KPI губернаторов

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Правительство утвердило методики оценки эффективности губернаторов, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на постановление правительства, подлинность которого подтвердил представитель аппарата правительства. По данным издания, методики разработаны для 12 показателей - от роста производительности труда до уровня доступности жилья. Один из губернаторов рассказал, что они согласовывались с регионами и учитывают высказанные пожелания.

При этом опрошенные эксперты считают, что методики неидеальны, а некоторые формулы не позволят сделать объективные оценки работы. Кроме того, эксперты опасаются, что регионы будут приукрашивать показатели.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении 15 показателей эффективности для губернаторов, в перечень входят уровень доверия, производительность труда, реальная среднемесячная зарплата, уровень бедности, естественный прирост населения, уровень доступности жилья, качество окружающей среды и другие.

Предполагается, что система оценки деятельности губернаторов будет поощрительная - лидеры будут получать гранты в объеме 50 млрд рублей ежегодно до 2024 года. Первые гранты будут распределены между регионами в декабре 2019 года по результатам первого года работы над нацпроектами, сообщал в интервью ТАСС первый заместитель министра финансов РФ Леонид Горнин.