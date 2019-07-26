Нацпроект поможет найти инвесторов для восстановления в России 100 исторических усадьб

ПЯТИГОРСК, 26 июля. /ТАСС/. Около 500 млн рублей будет направлено в рамках нацпроекта "Культура" на разработку эскизных проектов исторических усадеб в различных регионах России, что позволит в течение четырех лет найти владельцев для 100 объектов, находящихся в заброшенном состоянии. Об этом сообщил ТАСС в пятницу председатель совета Ассоциации владельцев исторических усадеб, президент Фонда возрождения, сохранения и использования объектов культурного и природного достояния "Национальное наследие" Михаил Лермонтов.

"Наша задача, чтобы ко всем объектам, находящимся в неудовлетворительном состоянии, были приняты специальные меры со стороны государства, были преференции на привлечение новых владельцев. Потому что мы сейчас добились того, что заложенные в нацпроекте 500 млн рублей в рамках проекта "Возрождение исторических усадеб" пойдут на разработку эскизных проектов. И мы предполагаем, что примерно 100 усадеб в рамках этих средств могут быть выставлены и в ближайшие четыре года найдут своих владельцев", - сказал глава фонда, прибывший Пятигорск для участия в международном фестивале, посвященном творчеству его родственника и полного тезки, русского поэта Михаила Лермонтова.

По мнению Лермонтова, инвесторам понадобятся крупные суммы для дальнейшей реставрации. "Предположительно в каждую усадьбу нужно вложить как минимум 200 млн рублей, чтобы ее восстановить. Это должны быть частные инвесторы, какие-то проекты, когда это сетевая организация включает эти объекты под сетевую задачу", - добавил он.

Для приватизации объект должен иметь эскизный проект реставрации, который стоит несколько миллионов рублей. "В законе есть еще приписочка о том, что собственник - а это регион или муниципальное образование - может выставить объект при условии наличия эскизного проекта реставрации. А эскизный проект реставрации стоит 5 млн рублей и больше, у регионов в большинстве случаев нет таких денег. Еще самое неприятное, что даже если он и потянет, это вовсе не значит, что его купят, потому что это развалины, а затраты огромные", - добавил собеседник агентства.

Усадьбам необходимы паспорта

"Паспорта" усадьбам необходимы, так как для приватизации нужны не только эскизные проекты реставрации, но и кадастровые выделения участка территории памятника, и БТИ, много документов, без которых это не может быть имуществом для приватизации", - сказал Лермонтов.

Он отметил, что региональные и муниципальные власти должны подготовить паспорта, а федеральный нацпроект должен профинансировать разработку паспортов в регионах. "Но там разделение того, что деньги федеральные. А теперь записано в решении коллегии, что эти деньги должны пойти на субсидии в регионы на разработку этих паспортов. Но на какие объекты? Их 3 тыс., пока подтвердили 75", - добавил собеседник агентства.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". В нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на реализацию нацпроекта из бюджета в 2019-2024 годы планируется выделить 113,5 млрд рублей (из федерального - 109,7 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 3,8 млрд рублей). При этом наибольшее финансирование предусмотрено для проекта "Культурная среда" - 84 млрд рублей.