Продукция с Камчатки будет представлена на международных торговых интернет-площадках

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 июля. /ТАСС/. Центр поддержки экспорта Камчатского края достиг предварительных договоренностей с международными торговыми интернет-площадками о представлении на них продукции камчатских товаропроизводителей, сообщила в понедельник пресс-служба краевого правительства.

"Руководство Центра поддержки экспорта Камчатского края провело переговоры с компаниями eBay и Wildberries о представлении на торговых интернет-площадках продукции камчатских товаропроизводителей. В ходе переговоров выявлены товары с экспортным потенциалом, обсуждены концепция и стратегия продвижения камчатской продукции посредством интернет-инструментов. Достигнуты предварительные договоренности о создании интернет-витрины камчатских экологически безопасных и полезных продуктов питания, коллекционной одежды и уникальных туристических сувениров", - говорится в сообщении.

В пресс-службе правительства Камчатского края пояснили, что наибольший экспортный потенциал имеют продукция из дикого лосося (консервы, рыбий жир Омега-3 в капсулах) и кукумарии (ассортимент консервов), камчатские дикоросы (Иван-чай, варенье, папоротник), а также сувениры (одежда, инновационные свечи в виде вулкана, открытки, поделки из стекла, вулканических минералов, металла, дерева и кости).

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.