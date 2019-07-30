Многодетные семьи Чувашии получат по 450 тыс. рублей на погашение ипотеки

ЧЕБОКСАРЫ, 30 июля. /ТАСС/. Власти Чувашии предоставят многодетным семьям по 450 тыс. рублей на погашение части задолженности по ипотечному кредиту в рамках нацпроекта "Демография", сообщили во вторник в пресс-службе областного правительства.

"Выплата направляется на погашение задолженности по основному долгу. В случае если задолженность меньше 450 тыс. рублей, оставшаяся часть суммы может быть направлена на погашение процентов", - говорится в сообщении.

Средства могут получить мать или отец, которые выплачивают ипотеку и у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились третий ребенок или последующие дети.

По данным пресс-службы республиканского правительства, в 2019 году власти Чувашии предусмотрели более 250 млн рублей на погашение ипотечных кредитов многодетным семьям. Ранее глава республики Михаил Игнатьев заявил, что в настоящее время в Чувашии проживают почти 12 тыс. 800 многодетных семей. По сравнению с 2012 годом их количество увеличилось более чем в полтора раза.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем - глава Минтруда Максим Топилин.