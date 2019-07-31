Строительство нового родильного дома в Магадане планируют начать до конца 2019 года

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Власти Магаданской области намерены начать строительство родильного дома в Магадане, проект которого предложен федеральным властям для включения в национальную программу "Здравоохранение", в этом году, а не в 2020 как планировалось ранее. Об этом сообщил ТАСС в среду представитель правительства региона.

"Строительство родильного дома в Магадане теперь планируется начать не в 2020, а в этом году", - сказал собеседник агентства.

Причина переноса сроков пока не уточняется. Власти региона ожидают решение федерального центра и планируют, что объект будет возводиться, как и предполагалось, за счет средств федерального бюджета. На строительство роддома уйдет около 2,5 лет.

Как сообщили ТАСС в Минздраве региона, роддом будет рассчитан на 80 коек с консультационным центром на 150 посещений в сутки. Уточняется, что роддом будет областным. "Строительство нового роддома является одним из важнейших и приоритетных проектов в регионе", - отметили в министерстве.

Министерство здравоохранения и демографической политики Магаданской области весной этого года направило предложение федеральным властям о возможном финансировании строительства родильного дома в областном центре за счет средств бюджета РФ по нацпроекту "Здравоохранение". Ранее сообщалось, что изначально строительство объекта было намечено на 2020 год.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медорганизациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медосмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта планируется направить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.