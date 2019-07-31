В Чечне к новому учебному году откроют три школы на 800 мест

ГРОЗНЫЙ, 31 июля. /ТАСС/. Власти Чечни намерены к новому учебному году завершить строительство трех школ, открытие которых позволит создать до 800 новых ученических мест, говорится в распространенном в среду сообщении пресс-службы главы и правительства региона.

"К началу учебного года в Чечне сдадут в эксплуатацию три новые школы. Они возводятся в рамках программ и региональных проектов Минстроя региона. Суммарная мощность трех общеобразовательных учреждений составит 800 ученических мест", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в настоящее время завершена большая часть строительных работ.

"В течение августа пройдет открытие школы в Грозном на 220 мест, которая строится в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", а также еще двух школ в селении Катыр-Юрт Ачхой-Мартановского района. Школы в Катыр-Юрте рассчитаны на 220 и 360 учеников", - уточнили в ведомстве.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит их четырех федеральных проектов - "Жилье", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", "Ипотека" и "Формирование комфортной городской среды". Проект рассчитан на 2019-2024 годы и предусматривает, в том числе строительство 120 млн кв. м жилья к 2020 году. Общий объем финансирования из всех источников - более 1 трлн рублей (до 2024 года).