Ульяновская область намерена увеличить объем экспорта услуг в полтора раза

УЛЬЯНОВСК, 1 августа. /ТАСС/. Экспорт услуг в Ульяновской области вырастет в полтора раза благодаря разработке системы поддержки для предприятий. Об этом сообщил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов на Совете по развитию международных и межрегиональных связей на тематической неделе национального проекта "Международная кооперация и экспорт" в регионе.

"На сегодня суммарный объем экспорта услуг - это всего лишь $210 млн. У нас стоит более амбициозная задача: мы хотим увеличить экспорт услуг минимум в 1,5 раза в самый короткий период времени", - сказал он.

Морозов добавил, что власти региона готовят много интересных предложений в этой сфере. "Нам надо будет разработать эффективную систему по выявлению экспортеров услуг, разработать для них специальные меры поддержки, стимулирования экспорта услуг. Ну и, конечно, мы планируем в ближайшее время с ними повстречаться и вовлечь в этот процесс все компании, в том числе и новые компании региона", - пояснил он.

Глава региона уточнил, что в экспорт услуг в регионе представлен в области транспорта, туризма, IT, также стали появляться медицинские и деловые услуги. Губернатор отметил, что этот перечень необходимо расширять.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов ("Промышленный экспорт", "Экспорт продукции АПК", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта") и ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП до 20%, а также на рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров к 2024 году до $250 млрд.