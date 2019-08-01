Минздрав подготовил библиотеку корпоративных практик по сохранению здоровья

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Минздрав России разработал библиотеку корпоративных программ, направленных на укрепление и сохранение здоровья граждан. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"Библиотека корпоративных программ включает в себя практики укрепления здоровья на рабочих местах, которые уже применяются российскими и зарубежными компаниями. Библиотека будет постоянно обновляться", - говорится в сообщении пресс-службы.

Библиотеку лучших практик корпоративных программ по сохранению и укреплению общественного здоровья по поручению министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой разрабатывал Минздрав России совместно с Национальным медицинским исследовательским центром (НМИЦ) профилактической медицины в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" национального проекта "Демография". В разработке участвовали также Российский союз промышленников и предпринимателей, а также экспертное и бизнес-сообщество.

НМИЦ профилактической медицины проанализировал лучшие корпоративные практики по укреплению здоровья работающего населения на различных предприятиях, в государственных и частных организациях. Кейсы с самыми успешными программами были опубликованы в четверг на сайте Минздрава России. Собранные программы разделены по четырем основным направлениям: программы, направленные на выявление факторов риска, меняющие поведение работников, программы снижения избыточной массы тела и программы, меняющие рабочую среду.

Сохранение и укрепление здоровья работающего населения вносит значительный вклад в снижение заболеваемости и увеличение ожидаемой продолжительности жизни, так как более чем на 60% здоровье человека зависит от факторов поведения, а значительную часть жизни человек проводит на работе. Минздрав также планирует разработать модельную корпоративную программу, которую можно будет также использовать "как основу для разработки корпоративной программы, адаптированной под условия конкретной организации".

"Укрепление здоровья работников - это не только социальная ответственность работодателя, но и инвестиции в трудовые ресурсы, дополнительное конкурентное преимущество и залог благополучного существования предприятия в будущем", - приводятся в сообщении слова заместителя министра здравоохранения РФ Олега Салагая.

Создание нормативно-правовых актов по борьбе с курением, избыточным употреблением алкоголя и другими факторами риска развития заболеваний Минздрав России осуществляет в рамка федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография". Мотивация россиян к здоровому образу жизни, их отказ от вредных привычек позволит снизить заболеваемость и смертность от всех основных причин, в том числе смертность населения трудоспособного возраста.