Курские власти направят 300 млн рублей на расширение программы расселения аварийных домов

ТАСС, 1 августа. Программа расселения аварийных домов в Курской области будет расширена, на эти цели направят дополнительные 300 млн рублей. Средства пойдут на расселение семи бывших общежитий Курска, в которых проживает более 500 человек, сообщила пресс-служба администрации региона.

Сегодня вечером врио губернатора Роман Старовойт встретился с жителями аварийных домов 2-го Промышленного переулка города Курска. Он сообщил людям о том, что вскоре их дома будут расселены, а они получат новые квартиры в микрорайоне Северный. Работа будет реализована в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда".

"Мы предприняли ряд мер для того, чтобы программу переселения аварийных домов в Курске в 2019 году расширили - с 5 домов до 12. Эти семь бывших общежитий вошли в программу переселения. Проведена сложная работа с Фондом капремонта РФ, мы подписали соглашение на форуме в Сочи в феврале. Потом провели переговоры в Санкт-Петербурге на ПМЭФ, состоялось несколько совещаний в правительстве РФ, Министерстве строительства РФ. В результате из резервного фонда правительства дополнительно в этом году выделены 300 млн рублей", - цитирует губернатора пресс-служба.

По данным администрации региона, в настоящий момент износ зданий приближается к 100%, ожидается, что под расселение попадет более 500 жителей.

Как сообщалось ранее, всего до 2025 года в Курской области за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ и средств консолидированного областного бюджета планируется расселить 1,28 тыс. человек из 69 многоквартирных домов, что составляет 75% от общего количества аварийного жилого фонда. В настоящий момент в региональном реестре аварийных домов значится 92 объекта общей площадью более 24 тыс. кв. метров, в которых проживают 1,67 тыс. человек.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и рассчитан до 2024 года. Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.