Башкирия получит дополнительные средства на покупку техники для тушения лесных пожаров

УФА, 5 августа. /ТАСС/. Федеральный бюджет увеличил финансирование закупки лесопожарной техники для Башкирии по национальному проекту "Экология", сообщила в понедельник пресс-служба регионального Минлесхоза.

"Федеральным центром было принято решение увеличить объем финансирования на приобретение лесопожарной техники субъектам РФ, участвующим в проекте "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология". Для республики эта дополнительная сумма составит 34,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Всего в 2019 году на покупку техники для тушения лесных пожаров в Башкирии будет направлено более 44 млн рублей. В перечень вошли автоцистерны, передвижная авторемонтная мастерская, лесопожарный трактор, седельный тягач с полуприцепом, всего 15 единиц техники, добавили в пресс-службе. Сейчас оснащенность лесопожарных формирований техникой составляет 83%, к концу года укомплектованность составит 87%. К 2024 году показатель должен достичь 100%.

В нацпроект "Экология" включены 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".