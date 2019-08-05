Омская область будет экспортировать рапсовое масло в Китай контейнерными поездами

ОМСК, 5 августа. /ТАСС/. Омская группа компаний "Благо" в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" будет отправлять рапсовое масло в Китай целыми составами. Как сообщил в понедельник ТАСС начальник отдела переработки и товарного рынка Минсельхоза Омской области Константин Цыпленков, этот производитель масла может ежемесячно отправлять до 5 тыс. т масла или по три таких состава.

"Первый поезд с 1892 т масла отправится уже 10 августа. Со слов руководства компании, такие поезда будут отправлять на регулярной основе, это позволяет ускорить доставку и снизить затраты на логистику. Всего же мощность их производства позволяется отправлять до 5 тыс. т ежемесячно - то есть почти по три таких состава", - сказал Цыпленков.

По словам Цыпленкова, раньше компания отправляла контейнера с маслом сначала в Новосибирск или Алтайский край, откуда они небольшими партиями на поездах отправлялась в пункт назначения. Сейчас же поезд, включающий 88 контейнеров, за десять дней доедет сразу до станции Находка-Восточная, где груз будет перегружен всей партией на судно и доставлен в порт города Чунцин (Китай).

Представитель Минсельхоза добавил, что в прошлом году Омская область экспортировала 37 тыс. т масложировой продукции. "Это почти на 15% больше показателей 2017 года. В этом году мы ожидаем, что объемы поставок вырастут еще", - подчеркнул Цыпленков, отметив, что продукция переработки масличных культур составляет 17% от общего объема экспорта сельхозпродукции и продовольственных товаров.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия Омской области Николай Дрофа сообщил ТАСС, что Омская область в рамках нацпроекта планирует увеличить экспорт продукции АПК со $163 млн в 2018 году до $359 млн в 2024 году. При этом министр подчеркнул, что наиболее перспективными для омских аграриев является рынок Юго-Восточной Азии, в том числе Китай.

Нацпроект "Международная кооперация и экспорт" состоит из пяти федеральных проектов: "Промышленный экспорт", "Экспорт продукции агропромышленного комплекса", "Логистика международной торговли", "Экспорт услуг" и "Системные меры развития международной кооперации и экспорта". Он ориентирован на достижение доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП в 20%, а также на рост товаров несырьевого экспорта к 2024 году до 250 млрд долларов.