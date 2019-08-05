Власти Дагестана в 2019 году переобучат почти 800 лиц предпенсионного возраста

МАХАЧКАЛА, 5 августа. /ТАСС/. Переобучение в этом году в Дагестане смогут пройти 798 лиц предпенсионного возраста в рамках реализации национального проекта "Демография". На эти цели планируется направить более 53 млн рублей, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе министерства труда и социального развития республики.

"До конца текущего года возможность получить профессиональное и дополнительное профессиональное образование представится 798 гражданам предпенсионного возраста. На софинансирование мероприятий по обучению в федеральном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы утвержден объем бюджетных средств в размере 53 млн 147 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что профобучение позволит лицам предпенсионного возраста продолжить трудовую деятельность, работать с новым оборудованием, технологиями, а также получить квалификационный разряд, класс в соответствии с имеющейся профессией без изменения уровня образования.

Как сообщили в пресс-службе, организации профобучения и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста в понедельник было посвящено совещание в республиканском Минтруде. Участие в нем приняли врио министра труда и социального развития Дагестана Ибрагим Зайналлаев, директоры центров занятости в районах и городах региона.

Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста является одной из задач федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". Участие в программе позволяет без дополнительных затрат повысить квалификации работников. У сотрудников появляется возможность получить новые навыки, приобрести цифровые компетенции.

Нацпроект "Демография" рассчитан на 2019-2024 годы и включает в себя пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие 6 лет - 3,1 трлн рублей. Куратором нацпроекта является вице-премьер РФ Татьяна Голикова, руководителем проекта - глава Минтруда Максим Топилин.