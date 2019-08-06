В Вологде к 2021 году решат проблему с очередью в детские сады

ВОЛОГДА, 6 августа. /ТАСС/. Восемь детских садов на 2,6 тыс. мест построят в Вологде к 2021 году, что позволит полностью решить проблему с очередью в дошкольные учреждения среди детей от полутора лет. Об этом сообщил ТАСС во вторник губернатор Вологодской области Олег Кувшинников после осмотра четвертого детсада, построенного в этом году по нацпроекту "Демография".

"В совокупности строительство в Вологде восьми новых детских садов и создание дополнительных мест в существующих садах позволит к 2021 году обеспечить местами в дошкольных учреждениях города всех малышей в возрасте от полутора лет," - сказал глава региона.

По его словам, Вологодская область в 2018 году справилась с задачей, которую ставил перед регионами президент России Владимир Путин, и все дети в возрасте от трех до семи лет местами в детсадах обеспечены. Было построено и капитально отремонтировано 55 детских дошкольных учреждений.

"Мы на этом не остановились, в этом году ударная стройка: одновременно строятся 10 дошкольных учреждений и две школы. В Вологде в этом году одновременно вводим четыре детских дошкольных учреждения, чего никогда ранее не было. Это почти 1,2 тыс. дополнительных мест, и мы уже выполнили задачу - обеспечили местами детей от двух до трех лет в наших крупных городах. Но и на этом не останавливаемся, города растут, поэтому в этом году начинаем строительство еще четырех детсадов в Вологде и двух детсадов в Череповце. Государственные контракты на строительство подпишем до конца этого года", - добавил губернатор. По данным правительства области, всего к сентябрю в Вологде откроются четыре новых детсада почти на 1,2 тыс. мест. До конца 2019 года и в начале 2020 года будет заложено строительство еще четырех дошкольных учреждений суммарно на 1,44 тыс. мест. Всего на строительство восьми детсадов в 2019-2020 годах в Вологде предусмотрено 1,85 млрд рублей из бюджетов всех уровней.

Глава региона во вторник принял участие в приемке нового детсада "Капелька" на 350 мест. Это последний из четырех детсадов, запланированных к вводу в 2019 году в столице Вологодской области по нацпроекту "Демография", пояснили ТАСС в администрации Вологды. "Современный детсад с бассейном, физкультурным залом и разнообразным оборудованием для развития детей сдан в микрорайоне Охмыльцево - это новый строящийся район Вологды, где в ближайшие годы будет возведен еще один детсад, поскольку одного там будет мало, и школа. Строительство велось с 2018 года и обошлось [в сумму] порядка 300 млн рублей, 77% из которых составили средства федерального бюджета по нацпроекту "Демография", оставшаяся часть - из областного и городского бюджетов", - пояснили ТАСС в пресс-службе администрации Вологды.

По информации муниципалитета, персонал учреждения практически укомплектован, набраны 16 групп, в том числе три ясельные, детсад откроется к сентябрю. К этому моменту будет завершено строительство дороги к учреждению с пешеходными дорожками, ливневой канализацией и фонарями. Местные жители активно участвовали в выборе проекта детсада, в разработке дизайна интерьера, благоустройстве территории.

Нацпроект "Демография", рассчитанный на 2019-2024 годы, включает пять федеральных проектов: "Финансовая поддержка семей при рождении детей", "Содействие занятости женщин", "Старшее поколение", "Укрепление общественного здоровья", "Спорт - норма жизни". Общий бюджет на ближайшие шесть лет составит 3,1 трлн рублей.