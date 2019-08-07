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РБК: ВЭБ.РФ с апреля выдал 30 млрд рублей гарантий для привлечения бизнеса в нацпроекты

Согласно условиям программы, госкорпорация берет на себя 50% или больше риска по проектам

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. ВЭБ.РФ выдал гарантии под внутрироссийские проекты на общую сумму в 30 млрд рублей с момента начала действия соответствующей программы в апреле текущего года. Госкорпорация рассчитывает таким образом привлечь к исполнению нацпроектов деньги коммерческого сектора, рассказал порталу РБК зампред госкорпорации Даниил Алгульян.

"За три с лишним месяца госкорпорация "ВЭБ.РФ" выдала около 30 млрд рублей гарантий, которые должны способствовать привлечению частного бизнеса в нацпроекты", - сообщил Алгульян.

Согласно условиям программы, ВЭБ.РФ берет на себя 50% или больше риска по проектам. В линейке госкорпорации - гарантии исполнения контрактных обязательств, кредитные гарантии, которыми ВЭБ.РФ закрывает обязательства других финансовых институтов, и инвестиционные гарантии, обеспечивающие капитальные вложения инвесторов. Гарантии будут выдаваться на длинные сроки: 7, 15 и 20 лет.

Госкорпорация планирует выйти на объем портфеля гарантий под внутрироссийские проекты в 200 млрд рублей в полтора года, добавил Алгульян.

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