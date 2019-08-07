Минтруд: неисполнение проекта "Старшее поколение" связано с долгим заключением контрактов

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Неисполнение в ряде регионов РФ федерального проекта "Старшее поколение", входящего в состав нацпроекта "Демография", связано с длительным заключением контрактов на проведение мероприятий. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Минтруда порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является агентство ТАСС.

"Сложившаяся ситуация во многом обусловлена длительностью процедур заключения контрактов на проведение данных мероприятий, в связи с чем руководителем национального проекта "Демография" [главой Минтруда] Максимом Топилиным на селекторном совещании с регионами 29 июля было поручено высшим органам исполнительной власти отстающих регионов обеспечить немедленное заключение контрактов на обучающие мероприятия", - уточнили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что в настоящее время показатели нацпроекта в части организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста растут. "Минтруд России осуществляет координацию данной работы. Все целевые показатели будут достигнуты в установленный срок в полном объеме. Всего в 2019 году планируется обучить 75 тыс. человек. При этом ожидается, что в ряде регионов (Псковская, Пензенская, Рязанская, Ростовская области, республики Крым, Марий Эл, Татарстан, Мордовия и некоторых других) показатели по численности переобученных предпенсионеров будут превышены. Таким образом, все желающие смогут пройти переобучение", - сообщили в Минтруде.

Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил Минтруду России проанализировать причины неисполнения в установленный срок мероприятий федерального проекта "Старшее поколение" нацпроекта "Демография". В частности, не исполняется проект в Дагестане и Ингушетии. Низкие показатели (менее 6% от плана) - в Карелии, Якутии, Чуваши, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Челябинской, Ульяновской областях. Также недостаточно активно идет исполнение проекта в Санкт-Петербурге и Пермском крае в части организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста.

Высшим должностным лицам этих регионов рекомендовано исправить ситуацию и доложить о принятых мерах в Минтруд России до 10 августа.