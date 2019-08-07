Минпросвещения считает избыточной нагрузку на учителей по составлению отчетности

СВЕТЛОГОРСК, /Калининградская область/. 7 августа. / ТАСС/. Минпросвещения РФ подготовило законопроект, направленный на снижение нагрузки учителей по составлению отчетности. Об этом сообщил в среду на педагогическом форуме "Национальный проект "Образование" - новые возможности для каждого" в калининградском Светлогорске директор департамента госполитики в сфере оценки качества общего образования министерства Антон Четвертков.

"В настоящее время министерством подготовлен проект федерального закона, который уменьшит нагрузку учителей, связанную с составлением отчетов, ответов на информационные запросы, а также с подготовкой внутренней отчетности в школах", - сказал он.

Административная нагрузка на учителей является важным аспектом образовательного процесса, отметил Четвертков. По его словам, педагогам приходится отвечать на множество запросов, например, о количестве деревьев, высаженных в школьном дворе. "Это не только не имеет отношения к образовательному процессу, но напрямую ему мешает и вредит", - пояснил он.

Четвертков уточнил, что специалисты Минпросвещения изучили ситуацию и определили перечень избыточной отчетности. "В ходе анализа уже поступивших ответов [от представителей профессионального сообщества] выявлены четыре основных документа для разработки и ведения учителями. Это рабочая программа по предмету, календарно-тематическое планирование, электронный журнал, электронный дневник", - добавил он.

Форум "Национальный проект "Образование" - новые возможности для каждого" собрал в Светлогорске около 2 тыс. педагогов из Калининградской области и будет работать до 30 августа. Учителя обсуждают открывающиеся возможности и пути реализации задач, которые стоят перед профессиональным сообществом. В рамках форума на региональном и муниципальном уровнях пройдут лекции, тренинги, семинары-практикумы и круглые столы.

По каждому федеральному проекту, входящему в нацпроект "Образование", будут работать тематические площадки. К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне будет организована тематическая площадка по гражданско-патриотическому воспитанию школьников и молодежи "Великая Победа: наследие и наследники", уточнили ТАСС в пресс-службе областного правительства.