На Камчатке на сэкономленные по контрактам средства отремонтируют 9 км дорог

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 августа. /ТАСС/. Власти Камчатского края отремонтируют дополнительно 9,3 км дорог на 56,5 млн рублей, сэкономленных при заключении контрактов в рамках реализации нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом ТАСС сообщил в четверг министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир Каюмов.

"За счет образовавшейся экономии при заключении контрактов в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" заключено три дополнительных контракта по трем объектам на сумму 56,5 млн рублей. Прирост протяженности дорог составит 9,3 км", - сказал Каюмов.

Он пояснил, что вместо запланированных ранее 30,7 км в крае будет произведен ремонт 40 км автомобильных дорог регионального и местного значения. Это на 30% увеличит запланированный на 2019 год показатель протяженности дорог, соответствующих нормативным требованиям.

Всего в регионе, по словам министра, в рамках реализации национального проекта заключено девять контрактов на сумму 527 млн рублей, шесть из них (на 497 млн руб.) были заключены до середины марта. Срок исполнения всех контрактов 31 октября 2019 года.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. Он должен быть реализован до 2024 года. Финансирование со стороны регионов составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.