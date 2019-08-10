Художники-волонтеры помогают в ремонте больницы в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 10 августа. /ТАСС/. Художники-добровольцы оказывают помощь при проведении ремонта в детской клинической больнице №2 во Владивостоке, который ведется в рамках национального проекта "Здравоохранение", они расписывают стены ее отделений, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

"Ремонт краевой детской клинической больницы №2 во Владивостоке начался в середине июля. На краевые средства в размере 31 миллиона рублей обновлены четыре отделения, одно из них - медико-социальное, где лежат дети-отказники. Отремонтированные помещения сейчас разукрашивают художники-волонтеры. По словам [губернатора Приморья] Олега Кожемяко, они превращают больницу в "сказку" и одновременно помогают детям осваивать навыки художественного рисования", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в краевом департаменте здравоохранения, в больнице не было ремонта с 1986 года. В 2018 году она впервые получила средства на эти цели, сейчас реализуется второй этап ремонта. Кроме того, для этого медицинского учреждения будет закуплено новое оборудование, осенью на базе больницы откроется первое в Приморье паллиативное детское отделение на 10 коек.

По словам Кожемяко, в этом отделении необходимо будет создать такие условия, чтобы дети могли получать дополнительное образование. "Отделение должно быть образцовым для всего края", - передает пресс-служба слова главы Приморья.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. На его реализацию планируется направить более 1,7 трлн рублей.