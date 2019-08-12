Ленобласть рассчитывает получить из бюджета РФ около 2,5 млрд рублей на новые соцобъекты

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 августа. /ТАСС/. Власти Ленинградской области рассчитывают получить софинансирование из федерального бюджета в размере около 2,5 млрд рублей на строительство объектов социальной инфраструктуры. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в интервью общероссийскому порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Меня уже поддержал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, и мы рассчитываем получить на тот объем финансирования социальной инфраструктуры, который у нас уже заложен в региональном бюджете, софинансирование из федерального бюджета в двойном размере, то есть на наши 1,3 млрд рублей инвестиций - 2,5-2,6 млрд рублей из федерального бюджета. Но чтобы получить эти деньги, мы сначала должны предоставить проекты - что мы будем строить. Поэтому сейчас мы очень активно ведем работу по проектированию новых школ, новых детских садов, отводим земельные участки, заключаем контракты, чтобы показать, что у нас есть, на что потратить деньги", - сказал Дрозденко.

Губернатор отметил, что несмотря на то, что по показателю рождаемости регион занимает одно из последних мест в стране, так как треть женщин рожают в Петербурге, но "в садики и школы все эти малыши приходят уже к нам, в Ленинградскую область - по месту прописки". В этой связи он высказал мнение о том, что "нельзя вводить одинаковые, усредненные показатели для всех регионов" в рамках реализации нацпроектов. "Вот нам, например, чтобы продемонстрировать реальную статистику по рождаемости, нужно либо объединить данные с Петербургом, либо же им повысить показатель по рождаемости с учетом наших рожениц, а нам - поставить чуть ниже", - считает он.

Вместе с тем, по другому показателю - строительству нового жилья - Ленинградская область уже достигла заявленных целей. "Мы сегодня входим в первую четверку по строительству жилья, строим 2,6 млн кв. м. Нам предлагают поднять объем до 3 млн. Но нацпроект предполагает достижение 1 кв. м жилья на 1 жителя в год, а в Ленинградской области проживают 1,9 млн человек. Соответственно, мы должны строить 1,9 млн кв. м жилья в год, 3 млн в год нам просто не нужно", - сказал Дрозденко.

Увеличение объемов вводимого в эксплуатацию жилья является ключевой целью нацпроекта "Жилье и городская среда". Нацпроект состоит из четырех федеральных проектов: "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды" и "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда". Общий объем финансирования мероприятий из всех источников, включая внебюджетные, превышает 1 трлн рублей.

Полный текст интервью размещен на сайте портала: https://futurerussia.gov.ru/nacionalnye-proekty/838695.