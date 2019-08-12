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До 2025 года в Чувашии построят и реконструируют 29 школ по нацпроекту "Образование"

В них будут обучаться более 13 тыс. детей

ЧЕБОКСАРЫ, 12 августа. /ТАСС/. Реализация национального проекта "Образование" в Чувашии предусматривает строительство и реконструкцию до 2025 года 29 школ, в которых будут учиться более 13 тыс. детей. Об этом сообщили в пресс-службе главы региона.

"Всего до 2025 года в рамках национального проекта "Образование" в республике планируется построить и реконструировать 29 школ на 13 тысяч 449 мест", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время в республике идет строительство трех городских школ (двух в Чебоксарах и одной в Ядрине), одной сельской (в селе Байгулово Козловского района), а также строительство спортзала и пищеблока в школе деревни Новое Угрюмово Канашского района.

Школа в Ядрине и одна из школ в Чебоксарах (в микрорайоне Волжский-3) должны открыться к новому учебному году, их строительство идет по графику. Срок ввода в эксплуатацию второй школы в Чебоксарах (в микрорайоне Новый город) - 2020 год, при этом, по информации пресс-службы, строительство идет с опережением графика.

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