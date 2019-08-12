Субсидии на строительство центров профподготовки получили 14 регионов России

МОСКВА, 12 августа. /ТАСС/. Субсидии из бюджета на строительство центров опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП) в рамках нацпроекта "Образование" получили уже 14 субъектов России, всего на создание 100 таких центров будет направлено более 4 млрд рублей до 2024 года. Об этом сообщила министр просвещения РФ Ольга Васильева в понедельник в интервью "Российской газете".

"К 2024 году мы должны создать в стране не менее 100 центров опережающей профессиональной подготовки (ЦОПП). Это очень дорогостоящий проект, на него мы планируем потратить 4 млрд 300 млн рублей <...> 14 регионов уже получили на этот проект субсидии из федерального бюджета. Средства пойдут на закупку оборудования, в том числе тренажеров виртуальной реальности, создание цифровой платформы для колледжей и техникумов", - сказала она.

По словам министра, ЦОПП по сути представляет собой "новый социальный лифт", рассчитанный не только на молодежь, но и на "людей серебряного возраста" - предпенсионеров и пенсионеров.

Васильева также рассказала, что ЦОПП займутся разработкой так называемых коротких программ по профессиям рабочих и должностям служащих, которые, по ее мнению, "способны стать драйвером системы СПО". "Например, за несколько месяцев можно получить новые и востребованные квалификации "Оператор наземных средств управления беспилотным летательным аппаратом", "Консультант в области развития цифровой грамотности населения (цифровой куратор)", "Механик авиационный по технической эксплуатации беспилотных авиационных систем" и многие другие. Сегодня у нас есть почти 5000 профессий рабочих и более 140 должностей служащих, по которым реализуются программы профобучения. Такие программы уже включены в СПО в качестве модулей, и студент получает квалификацию вместе с основным образованием", - пояснила министр.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года до 2024 года. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.