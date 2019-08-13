Физический институт РАН получил максимальный грант в 2019 году

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Физический институт имени Лебедева Российской академии наук (РАН) получил максимальный грант Министерства науки и высшего образования РФ в размере более 280 млн рублей на обновление приборной базы в рамках нацпроекта "Наука". Всего в 2019 году поддержку получат 111 научных организаций на общую сумму 4,35 млрд рублей, сообщила во вторник пресс-служба министерства по итогам конкурсного отбора соответствующих заявок от ведущих организаций академического сектора науки.

"Предоставить в 2019 году гранты в форме субсидий ведущим организациям, выполняющим научные исследования и разработки, заявки которых соответствуют требованиям документации об отборе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что грант в 284 млн рублей получит только одна организация - Физический институт имени Лебедева Российской академии наук (РАН). Кроме того, суммы свыше 100 млн рублей будут выделены еще восьми организациям, среди которых Институт биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова РАН (240 млн рублей), Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени Ореховича (198 млн рублей), Физико-технический институт имени Иоффе РАН (187,8 млн рублей).

Институт ядерной физики имени Будкера Сибирского отделения (СО РАН) получит на обновление приборной базы в 2019 году 178 млн рублей, Научный центр неврологии - 170,6 млн рублей, Институт физики полупроводников имени Ржанова СО РАН - 166 млн рублей, Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН - 122,9 млн рублей и Институт общей физики имени Прохорова РАН - 104 млн рублей.

От 100 млн рублей до 50 млн рублей получат на обновление приборной базы в 2019 году 17 научных организаций. Остальные - от 50 млн рублей до 1 млн рублей.

Отбор заявок от ведущих организаций академического сектора науки, которые могут претендовать на обновление приборной базы, предусмотренной нацпроектом "Наука", был объявлен 9 июля и завершился 24 июля. Начиная с 2020 года в мероприятиях по обновлению приборной базы смогут принять участие и другие ведущие организации, выполняющие научные исследования и разработки, включая вузы. Объем бюджетных средств, который планируется выделить на эти цели в 2020-2024 годах составляет 84,54 млрд рублей.

О нацпроекте

Согласно целям национального проекта "Наука", в 2024 году Россия должна войти в пятерку ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития. Должны быть созданы привлекательные условия для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым, а также молодым перспективным исследователям, увеличены внутренние затраты на научные исследования и разработки. В частности, нацпроект предусматривает обновление не менее чем на 50% приборной базы ведущих организаций, выполняющих научные исследования и разработки.