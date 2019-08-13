Физический институт РАН создаст дата-центр на грант по нацпроекту "Наука"

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Физический институт имени Лебедева Российской академии наук (ФИАН) планирует потратить грант в 284 млн рублей, полученный в рамках конкурса на обновление приборной базы ведущих академических институтов, на создание крупного дата-центра, поддержку новых научных групп, новые оптические технологии и ряд других направлений. Об этом сообщил ТАСС во вторник директор института Николай Колачевский.

Ранее во вторник стало известно, что Физический институт имени Лебедева Российской академии наук получил максимальный грант Министерства науки и высшего образования РФ в размере более 280 млн рублей на обновление приборной базы в рамках нацпроекта "Наука". Всего поддержку в 2019 году получат 111 научных организаций на общую сумму 4,35 млрд рублей.

"У нас институт очень широкого профиля, поэтому было сложно выбрать какие-то приоритеты [для обновления приборной базы]. У нас был внутренний конкурс, мы собрали экспертный совет, составили рейтинг всего необходимого оборудования, и соответственно, согласно этому рейтингу, дали возможность коллегам обновить себе лабораторные приборы",- сказал Колачевский, добавив, что всего на грант планируется приобрести 68 единиц научного оборудования.

Во-первых, по его словам, средства гранта планируется потратить на поддержку новых научных групп - это около 30 наиболее активных лабораторий института, которые в рамках расширенного госзадания взяли на себя повышенные научные обязательства. Это, например, научная группа по твердотельной фотонике, по сложным квантовым системам, лаборатория сверхтемпературной проводимости, лаборатория рентгеновской астрономии солнца, лазерных систем и ряд других. Для этих групп будет закуплено новое оборудование, прежде всего, измерительное - осциллографы, спектроанализаторы и так далее.

Вторая часть гранта пойдет на решение инфраструктурных задач. Например, создание в рамках института крупного дата-центра, который на долгосрочный период позволит сотрудникам ФИАНа проводить вычисления для Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН), где расположен Большой адронный коллайдер. Кроме того, средства пойдут на обновление сети сжижения гелия. Так, жидкий гелий сегодня требуется для большого количества групп и внутри ФИАНа, и для соседних институтов, которые ведут исследования при низких температурах, например, в области новых материалов. Еще одно направление, как сказал глава ФИАНа, - приобретение новых оптических технологий.

"Надо сказать, что грант - это начальная часть. Нельзя ожидать в масштабах крупной науки, что мы сейчас сделаем прорыв. Подразумевается, что в течение шести лет [на которые рассчитан нацпроект] мы должны обновить половину приборной базы, а ФИАН - крупный институт, и у нас очень большие в советское время были вложения в инфраструктуру. <...> По итогам программы [обновления приборной базы] мы ожидаем, что это нас закрепит на тех позициях, на которых мы сейчас находимся. А по публикациям, по рейтингам, находимся мы на достойном месте", - отметил Колачевский.

О ФИАНе

Физический Институт им. П. Н. Лебедева РАН, создан в 1934 году в Москве в результате преобразования Физико-математического института АН СССР. Тематика его исследований охватывает практически все направления физики. В настоящее время в структуру ФИАНа входит шесть научных отделений, приравненных в основных направлениях к научно-исследовательским институтам РАН.

Согласно данным на январь 2019 года, коллектив института насчитывает 1817 человек, из них 800 научных сотрудников, 24 члена РАН, 200 докторов наук и 425 кандидатов наук. Институт имеет филиалы в Троицке, Самаре, Протвине, Алма-Ате, радиоастрономические обсерватории в Пущине и Калязине, лабораторию в Долгопрудном. Ежегодно сотрудниками ФИАН публикуется около 20 монографий, примерно 1500 статей в российских и зарубежных журналах, печатаются доклады, представляемые на конференциях.