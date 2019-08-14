Жители Ленобласти смогут подбирать образовательные программы для детей через онлайн-сервис

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 августа. /ТАСС/. Власти Ленинградской области по программам нацпроектов "Образование" и "Цифровая экономика" разрабатывают информационную систему, через которую жители региона смогут записывать детей в учреждения дополнительного образования и получать онлайн-консультации от наставников в этой сфере. Об этом сообщила в среду пресс-служба правительства Ленинградской области.

"Для жителей Ленинградской области будут доступны новые электронные услуги: индивидуальный выбор образовательных программ, запись детей в организации дополнительного образования, построение индивидуальных траекторий развития детей и подростков, прохождение виртуальной профориентации, получения онлайн-консультаций от лучших региональных наставников в сфере образования", - говорится в сообщении.

Образовательные сервисы будут доступны в электронном виде благодаря созданию государственной информационной системы "Современное образование Ленинградской области". Сейчас на платформе доступна услуга электронной записи в первый класс. У родителей появилась возможность отслеживать все этапы обработки заявления и оперативно получить ответ от школы о зачислении ребенка либо обоснованный отказ. Новые услуги планируется внедрить в ноябре.

Как отметили в правительстве, систему создают в рамках нацпроекта "Образование". Также задача по предоставлению приоритетных социально значимых госуслуг и сервисов в цифровом виде обозначена в нацпроекте "Цифровая экономика".