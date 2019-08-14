Моногорода Нижегородской области получат 46 млн рублей на поддержку соцпредпринимательства

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 августа. /ТАСС/. Конкурсный отбор среди моногородов в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" стартует в Нижегородской области, победители получат в общей сложности 46 млн рублей на поддержку социального предпринимательства. Об этом сообщил в среду губернатор региона Глеб Никитин.

В Нижегородской области 12 монопрофильных муниципальных образований (моногородов): Балахна, Володарск, Ворсма, Выкса, Заволжье, Кулебаки, Княгинино, Мухтолово, Навашинский, Павлово, Первомайск и Решетиха.

"Общий объем финансирования на данное мероприятие национального проекта - около 46 млн рублей. В частности, это проекты, связанные с поддержкой пожилых граждан и инвалидов, реализацией образовательных инициатив, с помощью субсидии предприниматели смогут компенсировать часть затрат", - сказал Никитин.

Он пояснил, что средства будут распределяться между муниципалитетами, которые, в свою очередь, направят их на поддержку социально ориентированных предпринимателей. По словам губернатора, деньги могут получить около 60 бизнесменов.

"В конечном итоге подобные меры поддержки должны привести к созданию новых рабочих мест, что особенно важно в условиях моногородов", - сказал Никитин.

Ранее нижегородский губернатор сообщил о еще одном конкурсе по распределению средств на развитие предпринимательства, который будет объявлен в сентябре 2019 года. Речь идет о выделении 96 млн рублей из бюджета Нижегородской области муниципальным образованиям на финансирование местных программ развития предпринимательства. Как сказал тогда Никитин со ссылкой на предварительные оценки экспертов, деньги получат более 300 бизнесменов региона.