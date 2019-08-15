Моногорода России получат порядка 300 млрд рублей на реализацию нацпроектов до 2024 года

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 15 августа. /ТАСС/. Российские моногорода получат финансирование на реализацию национальных проектов в объеме около 300 млрд рублей до конца 2024 года, сообщила в четверг журналистам генеральный директор фонда Моногорода.рф Ирина Макиева на стратегической сессии "Моногорода 2024: нацпроекты" в Новокузнецке.

Моногорода принимают участие в 10 национальных проектах, не участвуя в нацпроектах "Наука" и "Международная кооперация и экспорт", общая стоимость этих проектов - порядка 300 млрд рублей. "Мы хотим, чтобы все моногорода себя увидели в этих нацпроектах, чтобы каждый житель моногорода почувствовал на себе изменения", - сказала она. Наиболее активное участие моногорода принимают в нацпроектах "Жилье и городская среда", "Демография" и "Здравоохранение", "Малое и среднее предпринимательство", "Образование".

По словам Макиевой, моногорода получают финансирование в размере 2% от совокупного бюджета нацпроектов. "Провели анализ: из всего ресурса [национальных проектов], который есть, моногородам остается около 2%, моногорода с этим не согласны и каждый моногород хочет себя видеть во всех нацпроектах", - сказала она.

По словам главы фонда, в нацпроекте "Жилье и городская среда" участвуют 264 моногорода, в "Демографии" - 179, "Здравоохранение" - 144, "Культура" - 74, "Экология" - 54. "Это мало, нам хотелось бы, чтобы в каждом нацпроекте моногорода себя видели, и каждая семья, каждый житель моногорода чувствовали на себе эти изменения", - подчеркнула Макиева.

По словам губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, для наиболее эффективной работы по диверсификации монозависимых экономик муниципалитетов, необходимо связывать программы их развития с реализацией национальных проектов. "У нас [в регионе] 24 моногорода, [в которых проживают] 2 млн человек, для нас развитие моногородов является приоритетным направлением. Вся работа моногородов должна быть напрямую увязана с эффективной реализацией национальных и региональных проектов, ищем новые возможности для участия моногородов в национальных проектах", - сказал глава региона. Как пояснили ТАСС в пресс-службе администрации области, общая сумма финансирования моногородов Кузбасса до 2024 года составит порядка 100 млрд рублей.

О нацпроектах

Паспорта 12 нацпроектов ("Демография", "Культура", "Здравоохранение", "Образование", "Жилье и городская среда", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные дороги", "Повышение производительности труда и поддержка занятости", "Наука", "Цифровая экономика", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Международная кооперация и экспорт") и Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

Стратегическая сессия "Моногорода 2024: нацпроекты" проходит в моногороде Новокузнецке Кемеровской области, ее участниками стали делегации 46 моногородов из 17 российских регионов, а также руководители крупных компаний-инвесторов, представителей малого и среднего бизнеса, общественных и молодежных организаций. Организаторами сессии выступают Министерство экономического развития РФ, Фонд развития моногородов (Моногорода.рф), госкорпорация "ВЭБ.РФ" и правительство Кузбасса.