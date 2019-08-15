Новосибирские власти рассчитывают на создание межвузовского кампуса на 20 тыс. мест

НОВОСИБИРСК, 15 августа. /ТАСС/. Власти Новосибирской области ожидают, что межвузовский кампус, который планируется построить в Новосибирске, будет рассчитан на 20 тыс. мест. Об этом в четверг на пресс-конференции сообщил и.о. министра экономического развития региона Лев Решетников.

"У нас количество иностранных студентов растет и, с другой стороны, региональных растет. И до 2024 года у нас потребность 20 тыс. мест. Нам нужен кампус на 20 тыс. мест. Сейчас этот проект в проработке", - сказал Решетников.

Он добавил, что совместно с госкорпорацией "ВЭБ.РФ" и Министерством науки и высшего образования России обсуждается создание кампуса на трех площадках - на 3 тыс., 10 тыс. и 7 тыс. мест. Где именно будут располагаться площадки Решетников не уточнил, отметив, что "идет просчет инфраструктуры". По его словам, более подробная информация по проекту будет представлена на форуме "Технопром", который пройдет в Новосибирске в середине сентября.

Ранее заместитель губернатора Новосибирской области Андрей Жуков сообщал, что кампус будет направлен на создание условий кадрового обеспечения развития исследований, разработок, повышение экспортного потенциала образовательных услуг. По его словам, инфраструктура кампуса будет включать объекты экономики и знаний, спортивные, культурные рекреационные и коммерческие объекты.

Предполагается, что кампус будет построен с привлечением федеральных средств по федеральному проекту "Экспорт образования", который входит в национальный проект "Образование". Нацпроект охватит период с 2019 по 2024 год. Его общий бюджет составит почти 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.