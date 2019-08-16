Дагестан будет участвовать более чем в половине подразделов нацпроекта "Экология"

МАХАЧКАЛА, 16 августа. /ТАСС/. Республика Дагестан участвует в четырех из 11 федеральных проектов в рамках нацпроекта "Экология", к 2020 начнет реализацию еще двух, сообщила пресс-служба республиканского правительства на своей странице в Instagram.
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Заседание проектного комитета по реализации национального проекта «Экология» состоялось в Правительстве Дагестана. Сегодня, 16 августа, под руководством заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Абдулмуслима Абдулмуслимова состоялось заседание проектного комитета по реализации национального проекта «Экология». В обсуждении приняли участие первый заместитель министра природных ресурсов и экологии РД Марат Алиомаров, врио председателя Комитета по лесному хозяйству РД Вагаб Абдулхамидов, заместитель начальника Управления коммунальной инфраструктуры Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РД Суфиомар Арсланов, представители ряда министерств и ведомств. Открывая заседание, вице-премьер подчеркнул большую социальную значимость реализации данного проекта. Далее с основным докладом о ходе реализации региональных проектов РД в рамках национального проекта «Экология» выступил Марат Алиомаров. В 2019 году предполагается участие региона в 4 федеральных проектах из 11: «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами», «Сохранение биологического разнообразия», «Чистая вода», «Сохранение лесов», а с 2020 года Дагестан начнет реализацию еще двух проектов – «Сохранение уникальных водных объектов», «Чистая страна». Участники заседания также обсудили текущую ситуацию по федеральному проекту. Большое внимание ими было уделено ключевым рискам в достижении запланированных на текущий год результатов в рамках региональных проектов РД. Кроме того, говорили о внесении изменений в состав проектного комитета по реализации национального проекта «Экология» в регионе в связи с новыми кадровыми назначениями. По итогам обсуждения Абдулмуслим Абдулмуслимов дал ряд поручений. «Все должно быть реализовано согласно обозначенным срокам», - поставил задачу вице-премьер.
"В 2019 году предполагается участие региона в четырех федеральных проектах из 11: "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Сохранение биологического разнообразия", "Чистая вода", "Сохранение лесов", а с 2020 года Дагестан начнет реализацию еще двух проектов - "Сохранение уникальных водных объектов", "Чистая страна", - говорится в сообщении.
Нацпроект "Экология" рассчитан на период с 2019 года по 2024 год и включает 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".