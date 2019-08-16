Дагестан будет участвовать более чем в половине подразделов нацпроекта "Экология"

МАХАЧКАЛА, 16 августа. /ТАСС/. Республика Дагестан участвует в четырех из 11 федеральных проектов в рамках нацпроекта "Экология", к 2020 начнет реализацию еще двух, сообщила пресс-служба республиканского правительства на своей странице в Instagram.

"В 2019 году предполагается участие региона в четырех федеральных проектах из 11: "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Сохранение биологического разнообразия", "Чистая вода", "Сохранение лесов", а с 2020 года Дагестан начнет реализацию еще двух проектов - "Сохранение уникальных водных объектов", "Чистая страна", - говорится в сообщении.

Нацпроект "Экология" рассчитан на период с 2019 года по 2024 год и включает 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух", "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий".