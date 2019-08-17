МЭР: лидеры РФ и Узбекистана могут обсудить производительность труда на встрече в октябре

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Узбекистана Шавкат Мирзиеев могут встретиться в октябре и обсудить вопрос повышения производительности труда. РФ и Узбекистан уже договорились разработать дорожную карту по взаимодействию в этой сфере. Об этом сообщили порталу "Будущее России. Национальные проекты" в Минэкономразвития РФ по итогам визита узбекской делегации в Москву.

"По итогам мероприятий стороны договорились об ответном визите делегации Минэкономразвития в Узбекистан в сентябре. Обмен опытом в сфере производительности труда предположительно станет одной из тем встречи глав государств России и Узбекистана в октябре", - рассказали в министерстве.

В конце мая Россия и Узбекистан договорились совместно работать над реализацией национальных проектов и подписали меморандум о сотрудничестве в области производительности труда.

Одним из пунктов дорожной карты станет пилотный проект по внедрению технологий бережливого производства экспертами Федерального центра компетенций (ФЦК) на предприятии ООО "Энерго системы" в Ташкенте. "На встрече в Минэкономразвития директор департамента Екатерина Хромова и первый зампред Института прогнозирования и макроэкономических исследований Шухоат Шукуров договорились о совместной разработке Дорожной карты взаимодействия. Она включает в себя, в том числе, пилотный проект по внедрению технологий бережливого производства экспертами ФЦК на предприятии ООО "Энерго системы" в Ташкенте. Представители предприятия также присутствовали на встрече", - пояснили в МЭР.

Российские специалисты рассказали узбекской стороне о реализации национального проекта по производительности труда и провели экскурсию по двум предприятиям Калужской области. Кроме того, делегация из Узбекистана посетила один из модулей программы "Лидеры производительности", которую курирует Всероссийская академия внешней торговли (ВАВТ). "Стороны договорились, что ВАВТ будет делиться с соответствующим учреждением в Узбекистане передовыми образовательными стандартами подготовки и обучения высшего кадрового состава предприятий", - сообщили в Минэкономразития.

Узбекская делегация также ознакомилась с механизмом поддержки экспортного потенциала российских компаний в рамках программы "Акселератор экспортного роста". "Необходимость содействия узбекистанским компаниям при выходе на иностранные рынки подтверждается статистическими данными дисбаланса внешней торговли и превалировании в нем импорта", - подчеркнули в МЭР РФ.